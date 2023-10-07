Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (7 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE İNDİRİM GELDİ



Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı. Hafta içinde benzinin litresine de üst üste indirim yapılmıştı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litresi 37,30 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 33.58 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.