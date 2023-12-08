Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (8 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİNE İNDİRİM GELİYOR



Motorinde dün gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de bugün gerçekleşti. 88 kuruşluk fiyat indirimi pompa fiyatlarına yansıdı.



Benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor