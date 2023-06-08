Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (8 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları)

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor