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Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (8 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Haziran 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (8 Haziran 2023 akaryakıt fiyatları)

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da litre fiyatı 20,74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,29 liradan satılıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

8 Haziran 2023 dolar bugün kaç lira oldu? (2023 dolar - euro fiyatları)

8 Haziran 2023 dolar bugün kaç lira oldu? (2023 dolar - euro fiyatları)

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