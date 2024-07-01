Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (1Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorin grubuna cumartesi günü 13 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

Son olarak 25 Haziran'da benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti.

Şimdi gözler temmuz ayında yapılacak ÖTV zammına çevrildi.



Yapılan zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş olurken İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL oldu.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 43 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı 43 lira 48 kuruşa yükseldi.



İzmir'de de fiyatlar benzinde 43 lira 72 kuruş, motorinde 43 lira 90 kuruş olarak güncellendi.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.