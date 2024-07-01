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Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (1Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Temmuz 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (1Temmuz 2024 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıta çifte zam

Akaryakıta çifte zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorin grubuna cumartesi günü 13 kuruş geldi. artışı pompaya yansıdı.

Son olarak 25 Haziran'da benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti.

Şimdi gözler temmuz ayında yapılacak zammına çevrildi.

Yapılan zamla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 42 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 51 kuruş olurken İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 42 lira 27 kuruş, motorinin litre fiyatı 42 lira 41 TL oldu.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 43 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı 43 lira 48 kuruşa yükseldi.

İzmir'de de fiyatlar benzinde 43 lira 72 kuruş, motorinde 43 lira 90 kuruş olarak güncellendi.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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