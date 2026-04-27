Benzin ve motorin fiyatları artıyor

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle güncelleme geliyor. ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı petrol sevkiyatlarının gerçekleşmemesi gibi nedenler petrolü yükseltiyor.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,28 lira, benzine ise 0,95 lira zam gelmesi bekleniyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 71,63 liraya, Ankara'da 72,70 liraya, İzmir'de 73,08 liraya, Doğu illerinde 74,48 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin İstanbul'da 63,71 liraya, Ankara'da 64,68 liraya, İzmir'de 64,96 liraya, doğu illerinde ise 66,30 liraya yükselmesi bekleniyor.