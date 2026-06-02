Benzin ve motorin fiyatları artıyor

Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak.

Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.

Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek. Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.