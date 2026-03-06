Benzin ve motorin fiyatlarına zam

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez'e yayıldı.

Stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 55 kuruş zam bekleniyor. Benzinin yanı sıra motorinde de artış yaşanması bekleniyor. Motorine gelmesi beklenen zammın ise 1 lira 14 kuruş olduğu bildirildi.

İstanbul'da bugün benzinin litresi 59,33 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı ise 63,52 lira.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.