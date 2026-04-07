Benzin ve motorin ne kadar?

07.04.2026 08:04
Son Güncelleme: 07.04.2026 08:48
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine gelmesi beklenen zam iptal edildi.
ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi akaryakıt pompa fiyatlarını da olumsuz etkiliyor.
Dezenflasyon süreci kapsamında eşel mobil sistemi devreye alınarak akaryakıttaki yükselişlerin önüne geçilmek istense de eşel mobil dahilindeki Özel Tüketim Vergisi tutarı da bitti.
Dün motorine yapılması planlanan tarihi yüksek zam durduruldu. Aynı şekilde benzin zammı da geri çekildi.
İstanbul'da benzin 62,60 lira, Ankara'da 63,57 lira, İzmir'de 63,85 lira, Doğu illerinde 65,20 liradan satılıyor.
Motorinin litresi İstanbul'da 77,47 lira, Ankara'da 78,60 lira, İzmir'de 78,87 lira, Doğu illerinde ise 80,33 liradan satışa sunuluyor.