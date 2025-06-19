Benzin ve motorin zammı devreye girdi

İsrail ve İran arasındaki savaşın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın tarih boyunca kapanmamış olmasına rağmen kapanma ihtimalinin göz önünde bulundurulması nedeniyle petrol fiyatları yükseliş gösteriyor.



Brent petrol 75 doların üzerinde işlem görüyor.



Bu durum da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.



Yapılan son zamla birlikte İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.



Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satışa sunuluyor.