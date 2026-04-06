Benzin ve motorin zammı iptal edildi

Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.