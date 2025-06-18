Benzin ve motorinde fiyat artış
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam geldi.
Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor. Benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam geldi.
Fiyat artıyışla birlikte 19 Haziran perşembe gününden itibaren İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselecek.
Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkacak.
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