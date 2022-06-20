Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (20 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak motorine 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmiş ve motorin İstanbul'da 29,99 liraya yükselmişti.

Şu an için benzin, motorin ve otogaza zam beklenmiyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.