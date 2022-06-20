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Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (20 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 20 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 07:55

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar (20 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak motorine 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam gelmiş ve motorin İstanbul'da 29,99 liraya yükselmişti. 

Şu an için benzin, motorin ve otogaza zam beklenmiyor. 


BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor.

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