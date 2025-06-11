Benzin ve motorine fiyat artışı
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatında artış gerçekleşmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine fiyat artışı gelmesi bekleniyor.
Benzine 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira, motorine ise 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira civarında fiyat artışı beklenmekte.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.71 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 28.07 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 46.69 TL
LPG litre fiyatı: 27.30 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.99 TL
Motorin litre fiyatı: 48.72 TL
LPG litre fiyatı: 29.33 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
- Etiketler :
- Haberler -
- Zam
- Benzin
- Motorin