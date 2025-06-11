Benzin ve motorine fiyat artışı gelmesi bekleniyor.

Benzine 13 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira, motorine ise 14 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira civarında fiyat artışı beklenmekte.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 46.71 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 28.07 TL



İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 46.69 TL

LPG litre fiyatı: 27.30 TL



Ankara akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 46.99 TL

Motorin litre fiyatı: 48.72 TL

LPG litre fiyatı: 29.33 TL



İzmir akaryakıt fiyatları



Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL