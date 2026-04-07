Benzin ve motorine fiyat artışı

ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi akaryakıt pompa fiyatlarını da olumsuz etkiliyor.

Dezenflasyon süreci kapsamında eşel mobil sistemi devreye alınarak akaryakıttaki yükselişlerin önüne geçilmek istense de eşel mobil dahilindeki Özel Tüketim Vergisi tutarı da bitti.

Dün motorine ve benzine yapılacak zam geri çekilmişti. Bugün ise yapılan yeni bir açıklamayla iki akaryakıt grubuna zam yapılacağı duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre; bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 7,80 TL, benzinde ise 59 kuruş fiyat artışı meydana gelecek.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin 62,60 lira, Ankara'da 63,57 lira, İzmir'de 63,85 lira, Doğu illerinde 65,20 liradan satılıyor.

Motorinin litresi İstanbul'da 77,47 lira, Ankara'da 78,60 lira, İzmir'de 78,87 lira, Doğu illerinde ise 80,33 liradan satışa sunuluyor.