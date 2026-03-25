Benzin ve motorine indirim geldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez bölgesini ateş çemberine aldı.



Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kapatılmasıyla petrolde yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte zamlar direkt pompa fiyatlarına yansıdı ve rekor seviyelere ulaşıldı.



Son zamlarla birlikte motorin 81 liraya kadar çıkmıştı. Son gelişmelerle birlikte gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim uygulandı. Motorinde 3,72 lira, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 74.03 TL’ye, Ankara’da 75,15 TL’ye, İzmir’de ise 75,42 TL’ye düştü. Doğu illerinde ise motorin 77 liraya, benzin ise 65 lira seviyelerine indi.

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,49 TL, Ankara’da 63,44 TL ve İzmir’de 63,72 TL seviyelerine çıktı.