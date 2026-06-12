Benzin ve motorine indirim gelir mi?

ABD ve İran arasındaki son bombalamaların ardından barış mutabakatına yakın olduğu ileri sürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın hafta sonu imzalanabileceğini belirtirken İran tarafı net bir yanıt vermedi.

Bu gelişmenin ışığında petrol fiyatları yüzde 4 civarında gerileme gösterdi. WTI petrol 82 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 85 dolar seviyelerine geriledi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİR Mİ?

Petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. Benzin İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 63,99 lira, İzmir'de 64,27 liradan satılıyor.



Motorin ise İstanbul'da 66,41 lira, Ankara'da 67,51 lira, İzmir'de 67,78 liradan satılıyor.