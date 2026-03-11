Benzin ve motorine indirim geliyor
11.03.2026 08:54
Anadolu Ajansı
Petroldeki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.
NTV - Haber Merkezi
Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim meydana geldi.
Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.
Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.