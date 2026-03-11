Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim meydana geldi.

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.