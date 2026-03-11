Ramazan imsakiyesi banner
11.03.2026 08:54

Benzin ve motorine indirim geliyor
Petroldeki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.

NTV - Haber Merkezi

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim meydana geldi.

 

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

 

Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle akaryakıt pompa fiyatlarına indirim benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak uygulanacak.

 