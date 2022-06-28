Benzin ve motorine indirim var mı? (28 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.



Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.



Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

