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Benzin ve motorine yine zam geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları - 27 ve 28 Mayıs 2022)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 27 Mayıs 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 28.05.2022 - 03:21

Benzin ve motorine yine zam geliyor (Güncel akaryakıt fiyatları - 27 ve 28 Mayıs 2022)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

28.05.2022 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM 

Dün gelen ve gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 24,98 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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