Akaryakıt ürünlerinden benzine zam gelmesi bekleniyor.

Petroldeki düşüşe rağmen döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt fiyatlarına geliyor. Benzine 1.22 lira zam gelmesi bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin 52,85 liraya, Ankara'da benzinin 55,68 liraya, İzmir'de ise benzinin 53.95 liraya yükselmesi bekleniyor.

BİR DEPO KAÇA DOLACAK

Ortalama olarak otomobillerin depoları 50 litre civarında yakıt alıyor. Benzinli bir otomobilin deposu 2 bin 642 liraya dolacak.

