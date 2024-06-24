Benzin ve motorine zam (24 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNE ZAM



Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.