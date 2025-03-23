Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzine 1 lira 30 kuruş, motorine 1 lira, otogaza 65 kuruş zam bekleniyor.
Kurdaki dalgalanma benzin, motorin ve otogaza zam olarak yansıyacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor.
Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.
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