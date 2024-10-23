Benzin ve motorine zam bekleniyor (23 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam bekleniyor.



ÜÇ GÜN ÖNCE İNDİRİM GELMİŞTİ



Öte yandan üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,



Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.