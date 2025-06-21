Benzin ve motorine zam geldi: Fiyatlar güncellendi

İsrail-İran savaşı sonrası petrol fiyatının tırmanması nedeniyle akaryakıta da zam üstüne zam geldi.



İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.



Savaş öncesi yaşanan yükseliş de eklendiğinde aylık artış yüzde 20'yi geçti.



Benzinin litresi 12 Haziran'da İstanbul'da 46 lira 96 kuruş, Ankara'da 47 lira 63 kuruştu. Motorin ise İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, 47 lira 12 kuruştu.



13 Haziran'da benzin İstanbul'da 48 lira 39 kuruşa çıkarken, motorin 46 lira 27'de sabit kaldı. 19 Haziran'da ise benzin 49 lira 97 kuruşa, motorin 51 lira 37 kuruşa yükseldi.

19 Haziran'da Ankara'da ise benzin 50.64 TL'ye, motorin 52.22 TL'ye çıktı.

Gelen son zamla birlikte İstanbul'da benzininin litre fiyatı 51.50 TL'ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ise benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı.

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

