Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor. Benzinin litre fiyatına 1.56 lira, motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.
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