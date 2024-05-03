Benzin ve motorine zam, otogaza indirim | 3 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM



Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi.



Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi.



Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor