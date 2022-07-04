Benzin ve motorin ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

02 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bu hafta benzin, motorin ya da otogaza indirim ya da fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.



LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.