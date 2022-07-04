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Benzin ve motorin ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 4 Temmuz 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 09:18

Benzin ve motorin ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

02 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bu hafta benzin, motorin ya da otogaza indirim ya da fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.

LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.

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