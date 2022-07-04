Benzin ve motorin ne kadar oldu? (4 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 09:18
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
02 Temmuz Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda ise 1 lira 75 kuruş indirim gerçekleşti.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Bu hafta benzin, motorin ya da otogaza indirim ya da fiyat artışı beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.