Benzin zammı iptal edildi

Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.



Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyordu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu zam kararı iptal edildi.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.