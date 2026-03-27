Benzinde 6 yılın en büyük artışı

ABD benzin vadeli işlemleri galon başına 3,1 doların altına düştü ancak Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam eden piyasalarda, Mayıs 2020'den bu yana en büyük aylık artış olan yüzde 30'un üzerinde bir yükseliş yolunda ilerlemeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji sektörüne yönelik eylemi erteleyeceğini belirterek, İran'ın yedi gün talep ettiğini ancak kendisinin on gün verdiğini ve son tarihi 6 Nisan'a çektiğini söyledi.

Analistler, uzatılan ateşkesin kısa vadeli baskıyı hafiflettiğini, ancak günde 8 milyon varil üretimin durdurulması ve Basra Körfezi akışlarının hala risk altında olması nedeniyle jeopolitik primin önemli ölçüde devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Bahar seyahatlerinin artması ve rafinerilerin daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçmesiyle mevsimsel talep baskıları da artıyor. Bu haftanın başlarında, EIA verileri ABD benzin stoklarının 2,6 milyon varil azaldığını ve 2,1 milyon varillik düşüş beklentilerini aştığını gösterdi.