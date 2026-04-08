Benzinde dev düşüş, yüzde 10'a ulaştı

İran'ın ABD ve İsrail ile iki haftalık ateşkesin bir parçası olarak Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak yeniden açmayı kabul etmesinin ardından, benzin vadeli işlemleri galon başına 3 doların altına düşerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçişin ülkenin silahlı kuvvetleriyle koordineli olarak ve teknik sınırlamalar dikkate alınarak yönetileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ateşkesin İran'ın boğazı yeniden açmasına bağlı olduğunu ve bunun anlaşmayı sonuçlandırmak için gerekli bir adım olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca, İsrail'in devam eden görüşmeler sırasında saldırıları askıya alacağı ve ABD-İran müzakerelerinin ilk turunun Cuma günü İslamabad'da yapılacağı bildirildi.

Açıklama, Trump'ın İran'a stratejik boğazı yeniden açması veya enerji santrallerine ve köprülerine yönelik hedefli saldırılarla karşı karşıya kalması için verdiği son tarihten yaklaşık iki saat önce geldi.