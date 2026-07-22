Benzinde son 2 ayın zirvesi

ABD 'de benzin fiyatları, yakıt arzındaki sıkılaşma endişelerinin artmasıyla birlikte, iki ayın en yüksek seviyesi olan galon başına 3,40 doların üzerine çıktı.

ABD, İran hedeflerine yönelik saldırılarını 11'inci gece üst üste sürdürürken, Yemen'deki İran destekli Husi milisleri Babülmendep Boğazı'nda Suudi petrol gemilerini tehdit etti ve Suudi Arabistan'a abluka ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile yakın vadeli görüşmeleri reddetti ve daha geniş çaplı saldırılar konusunda uyardı.

OrtaDoğu dışında, Kazakistan'ın ham petrol ihracatı için önemli bir rota olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yönelik saldırıların ardından Karadeniz'de arz riskleri ortaya çıktı.

Bu arada, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları rafineri operasyonlarını aksatmaya devam ederken, daha güçlü dizel ve jet yakıtı marjları rafinerileri benzin üretimini azaltmaya teşvik etti.

Bu ortamda, sektör verileri, 17 Temmuz'da sona eren haftada benzin stoklarının 1 milyar 379 milyon varil azaldığını gösterdi. Pompalarda, ABD'de ortalama benzin fiyatları galon başına 4 doların üzerine çıktı.