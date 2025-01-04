Benzinde tabela değişecek: Salı günü zam bekleniyor

Benzinin litre fiyatına zam geliyor.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam beklentisi var.



Zamlı benzin fiyatları 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.



Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklentisi yok.



BENZİN NE KADAR?



İstanbul’da benzin 43,88-44,04 liradan, motorin 44,65-44,75 liradan satılıyor.



Başkent Ankara’da ise benzin 44,45 lira, motorin 45,32 liradan satılıyor.



İzmir’de benzin 44,90 lira, motorinin litre fiyatı ise 45,81 lira.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.