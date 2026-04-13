Benzinde yükseliş devam ediyor

ABD 'nin Tahran ile tıkanan müzakereler sırasında Hürmüz Boğazı 'nı kapatma planlarını açıklamasının ardından, benzin vadeli işlemleri Pazartesi günü galon başına 3,10 doların üzerine çıkarak geçen haftaki kayıplarını telafi etti ve yüzde 4'ten fazla yükseldi.

ABD Merkez Komutanlığı, 13 Nisan'dan itibaren İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere deniz ablukası uygulayacağını açıkladı. Bu önlem, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki limanlara erişen tüm ülkelerin gemilerini kapsayacak, ancak İran dışındaki destinasyonlara Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş etkilenmeyecek.

Aynı zamanda, Donald Trump'ın daha önce iki haftalık bir ateşkesi kabul etmesinin ardından İran'a yeniden hava saldırıları düzenlemeyi değerlendirdiği yönünde haberler de var. Bu gelişmeler, çatışmanın beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini yeniden canlandırdı, küresel arzda daha derin aksama riskini artırdı ve enerji piyasalarına yeni bir oynaklık getirdi.