Benzinden sonra motorine de zam

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 51 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte tabelalar değişti.



BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.



MOTORİNE ZAM VAR MI?



Motorin fiyatı, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş artacak.



MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?



Motorinin litresi İstanbul'da 45 lira 41 kuruş, Ankara'da 46 lira 14 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satışa sunuluyor.



OTOGAZA ZAM VAR MI?



Otogaza perşembe günü geçerli olmak üzere 65 kuruşluk artış bekleniyor.