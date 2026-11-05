Benzine 6 lira indirim yapılacak

Petrol fiyatlarının bir ayın dibine gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim yapılmaya başlandı.

ABD-İran savaşının biteceğine dair umutların artması, ABD ara seçimlerinden Donald Trump 'ın etkisiz kalması gibi etkenler petrol fiyatlarını düşürdü.

Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 lira indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da benzinin litresi 74,42 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya gerilemesi bekleniyor.