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Benzine 6 lira indirim yapılacak

05.11.2026 09:22

Benzine 6 lira indirim yapılacak
iStockPhoto

Benzine yarından itibaren indirim yapılacak.

Dış Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Petrol fiyatlarının bir ayın dibine gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine indirim yapılmaya başlandı.

 

ABD-İran savaşının biteceğine dair umutların artması, ABD ara seçimlerinden Donald Trump 'ın etkisiz kalması gibi etkenler petrol fiyatlarını düşürdü.

 

Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,08 lira indirim yapılması bekleniyor.

 

BENZİN NE KADAR OLACAK?

 

İstanbul'da benzinin litresi 74,42 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya gerilemesi bekleniyor.