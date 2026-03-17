Benzine bayram öncesi zam, 65 liraya yaklaştı

Benzin fiyatlarına 2,17 lira artış yapılması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen zam, Eşel Mobil Sistemi gereğince yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak ve kalan yüzde 25'lik kısmı olan 54 kuruş pompalara zam olarak yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.