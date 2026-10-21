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Benzine bir indirim daha

21.10.2026 08:43

Benzine bir indirim daha
iStockPhoto

Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7,65 lira düşmüş olacak.

Burak TaşçıEkonomi editörü
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Dün gelen 4,30 liralık indirimin ardından yeni indirim tutarı belli oldu.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.

 

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim bekleniyor.

 

DÜN DE İNDİRİM YAPILMIŞTI

 

Benzin fiyatlarına dün de 4,30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7,65 lira düşmüş olacak.

 

BENZİN NE KADAR OLACAK?

 

Benzinin litresi İstanbul'da 76,25 lira, Ankara'da 77,25 lira, İzmir'de 77,45 liradan satılması bekleniyor.