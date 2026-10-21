Benzine bir indirim daha

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim bekleniyor.

DÜN DE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Benzin fiyatlarına dün de 4,30 lira indirim yansımıştı. Benzin fiyatları yeni indirimle bu hafta 7,65 lira düşmüş olacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresi İstanbul'da 76,25 lira, Ankara'da 77,25 lira, İzmir'de 77,45 liradan satılması bekleniyor.