Benzine Cumartesi gününden itibaren zam geliyor
26.02.2026 23:04
Son Güncelleme: 26.02.2026 23:06
Motorinin ardından benzine de zam geldi
Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira fiyat artışı bekleniyor.
ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de uçak gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlanması petrol fiyatlarında hareketlilik yaratıyor.
Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 57.22 TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.
MOTORİN İLK KEZ 60 LİRAYI AŞTI
Geçtiğimiz günlerde de motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve tarihinde ilk kez 60 lirayı geçmişti.