Benzine Cumartesi gününden itibaren zam geliyor

ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de uçak gemilerinin Orta Doğu'ya konuşlanması petrol fiyatlarında hareketlilik yaratıyor.



Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 lira zam yapılması bekleniyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul'da benzinin litre fiyatı 57.22 TL'den, motorinin litresi ise 60.33 TL'den satılıyor.



MOTORİN İLK KEZ 60 LİRAYI AŞTI



Geçtiğimiz günlerde de motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve tarihinde ilk kez 60 lirayı geçmişti.