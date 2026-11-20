Motorin fiyatlarına yapılan indirimden sonra benzine de indirim geldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol stoklarının artması gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını düşürüyor. Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarının ucuzlamasında etkili oluyor.

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren 1,86 lira indirim yapılacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin İstanbul'da 69,44 liraya, Ankara'da 70,44 liraya, İzmir'de 70,64 liraya, doğu illerinde ise 72,14 liraya gerilemesi bekleniyor.