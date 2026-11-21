Benzine indirim, 70 liranın altına indi
21.11.2026 08:54
Son Güncelleme: 21.11.2026 09:20
Anadolu Ajansı
Akaryakıt istasyonlarında tabela değişti.
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2.95 lira indirim yapıldı.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol stoklarının artması gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor.
Bugün de benzinin litre fiyatına indirim geldi.
Bu gece yarısından itibaren benzine 2,95 lira indirim yapıldı.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
Benzin; İstanbul'da 68,35 liraya, Ankara'da 69,25 liraya, İzmir'de 69,55 liraya, doğu illerinde ise 70,75 liraya geriledi.