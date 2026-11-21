Petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol stoklarının artması gibi etkenler akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Bugün de benzinin litre fiyatına indirim geldi.

Bu gece yarısından itibaren benzine 2,95 lira indirim yapıldı.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzin ; İstanbul'da 68,35 liraya, Ankara'da 69,25 liraya, İzmir'de 69,55 liraya, doğu illerinde ise 70,75 liraya geriledi.