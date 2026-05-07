Benzine indirim geldi

07.05.2026 09:06

Son Güncelleme: 07.05.2026 16:09

Anadolu Ajansı

Benzin fiyatlarında petrole bağlı olarak düşüş yaşanması bekleniyor.

NTV - Haber Merkezi
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına petroldeki düşüş nedeniyle 69 kuruş indirim geldi.

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor. 

 

ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı izlenirken petrol fiyatları hızla geriliyor.

 

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim geldi. 

 

Benzinin yeni fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75 liraya, İzmir'de 65,03 liraya, doğu illerinde ise 66,37 liraya düşmesi bekleniyor.

