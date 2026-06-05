Benzine indirim geldi

Petrol fiyatları hızla geriliyor. ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için görüşmelerin son haline geldiği iddiası ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceği söylentileri petrol fiyatlarını dün yüzde 5'e yakın düşürmüştü.

Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor. İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.