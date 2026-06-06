Benzine indirim geldi

06.06.2026 09:05

Benzine indirim geldi
Anadolu Ajansı

Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

NTV - Haber Merkezi
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Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 53 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı.

 

Bugünden itibaren benzindeki indirim 53 kuruş olarak pompaya yansıdı.

 

BENZİN NE KADAR OLACAK?

 

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya geriledi.

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