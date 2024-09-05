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Benzine indirim geldi (5 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 5 Eylül 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Benzine indirim geldi (5 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

 fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından (6 Eylül Cuma 2024) itibaren geçerli olacak.

grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.

LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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