Benzine indirim geldi (6 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.



İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.



Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,64 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43,51 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor