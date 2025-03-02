Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.
Benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor.
İndirimli fiyatın 4 Mart Salı gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülüyor.
İstanbul'da benzinin litresi 46 lira 43 kuruştan, Ankara'da 46 lira 97 kuruştan, İzmir'de 47 lira 35 kuruştan satılıyor.
Petrol fiyatları, geçen hafta 72 doların altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü.
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