Benzine indirim geliyor

07.05.2026 09:06

Anadolu Ajansı

Benzin fiyatlarında petrole bağlı olarak düşüş yaşanması bekleniyor.

NTV - Haber Merkezi
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına petroldeki düşüş nedeniyle indirim yapılacak.

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor. ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı izlenirken petrol fiyatları hızla geriliyor.

 

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıyacak.

 

Benzinin yeni fiyatının İstanbul'da 63,78 liraya, Ankara'da 64,75 liraya, İzmir'de 65,03 liraya, doğu illerinde ise 66,37 liraya düşmesi bekleniyor.