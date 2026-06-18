Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatları ABD-İran anlaşmasıyla düşüşe geçti. 3 aydan fazla süredir savaş halinde olan iki ülke nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalı kalmış ve petrol sevkiyatı önemli ölçüde azalmıştı.

Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 lira olarak yansıyacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da benzinin litresi 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya, doğu illerinde ise 64,75 liraya gerilemesi bekleniyor.