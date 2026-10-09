Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. ABD ve İran arasındaki çatışma ortamının ABD'deki Kasım ayında gerçekleşecek seçime kadar duracak olması petrol fiyatlarını düşürdü.

Benzin in litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresinin İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya, doğu illerinde ise 86,34 liraya gerilemesi bekleniyor.