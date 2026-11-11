Benzine indirim yapılıyor

ABD-İran savaşının soğumaya başlamasıyla birlikte Körfez'de petrol akışının savaş öncesi haline yaklaşması petrol fiyatlarını geriletti.

Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol 92 doların altına geriledi.

BENZİNE İNDİRİM YAPILACAK

Petroldeki düşüşün etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor. Benzinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,54 lira indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzin İstanbul'da 71,06 liraya, Ankara'da 72,06 liraya, İzmir'de 72,26 liraya, doğu illerinde ise 73,66 liraya gerilemesi bekleniyor.